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Рома начала переговоры по трансферу форварда Шахтера

Рома начала переговоры по трансферу форварда Шахтера
16:01 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Паулу Фонсека попросил боссов клуба приложить все усилия, чтобы сделка состоялась

Римская "Рома" вернулась к варианту с покупкой у "Шахтера" натурализованного украинского форварда Жуниора Мораеса. Итальянский клуб уже начал переговоры с представителями футболиста и, возможно, вскоре выйдет на "горняков" с конкретным предложением.

В переходе 33-летнего футболиста очень заинтересован главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека, под руководством которого Жуниор Мораес хорошо проявил себя в "Шахтере".

Отмечается, что Фонсека попросил клубное руководство "любой ценой попытаться привезти своего бывшего подопечного в столицу Италии". Жуниор Мораес рассматривается в качестве идеального варианта для усиления атаки "Ромы" на следующий сезон, так как он прекрасно знаком с системой игры Фонсеки, а также будет относительно недорогим вариантом на рынке, так как его контракт с "Шахтером" истекает в следующем году.

В текущем сезоне Жуниор Мораес провел 31 матч, отличившись 20 голами и 9 результативными передачами.

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Ранее форвард говорил, что хочет отработать до конца контракт с "Шахтером", после чего уже имеет планы относительно продолжения карьеры.

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ФК Рома, ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Жуниор Мораес.
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