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Барселона выставила Семеду на трансфер

Барселона выставила Семеду на трансфер
16:27 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Каталонцы намерены продать игрока за 40 миллионов евро.

Барселона и защитник Нелсон Семеду не сумели договориться о новом контракте. Руководство сине-гранатовых предлагало футболисту сборной Португалии продлить соглашение до лета 2025 года, но стороны не пришли к согласию.

Каталонцы отказались выполнять финансовые запросы Семеду и прервали переговоры с игроком. Португалец выставлен на трансфер — Барселона хочет продать Нелсона за 40 миллионов евро.

Также Барселона рассматривает вариант, что Семеду станет частью сделки по подписанию другого футболиста. Каталонцы готовы включить защитника в трансфер нападающего Интера Лаутаро Мартинеса или полузащитника Ювентуса Миралема Пьянича.

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Ранее сообщалось, что Барселона может обменять Семеду на защитника Манчестер Сити Жоау Канселу в случае доплаты от Горожан.

В текущем сезоне 26-летний Семеду провел 29 матчей за Барселону во всех турнирах, отличившись пятью результативными передачами. Действующий контракт защитника с клубом истекает в июне 2022 года.

Барселона возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая Реал на два очка. Ла Лига рассматривает три даты возобновления первенства: 12, 19 или 26 июня.

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Футбол, Новости футбола, Нелсон Семеду.
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