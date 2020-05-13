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Ювентус и Тоттенхэм готовят обмен футболистами

Ювентус и Тоттенхэм готовят обмен футболистами
16:59 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Но есть еще и запасной вариант

"Ювентус" и "Тоттенхэм Хотспур" изучают возможность обмена футболистами, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, клубы рассматривают два варианта сделки по фланговым защитникам. В первом случае командами поменяются Алекс Сандро и Серж Орье. При втором раскладе "бьянконери" и "шпоры" задействуют Маттиа Де Шильо и Дэнни Роуза, в настоящее время выступающего на правах аренды за "Ньюкасл Юнайтед".

"Ювентус", набрав 63 очка в 26 турах, занимает первое место в турнирной таблице Серии А, опережая ближайшего преследователя, "Лацио", на 1 очко.

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В свою очередь "Тоттенхэм" с 41 очком после 29 туров располагается на восьмой строчке в таблице Премьер-лиги и отстаёт от зоны Лиги чемпионов на 7 очков.

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Все по теме:

ФК Тоттенхэм, ФК Ювентус, Футбол, Алекс Сандро, Новости футбола, Серж Орье.
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