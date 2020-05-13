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Джибриль Сиссе может возобновить карьеру

Джибриль Сиссе может возобновить карьеру
17:54 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Французский форвард Джибриль Сиссе хочет достигнуть отметки в 100 голов в Лиге 1.

39-летний экс-форвард «Ливерпуля» и сборной Франции Джибриль Сиссе заявил, что хочет возобновить карьеру игрока.

Причина проста: он хочет достичь отметки в 100 голов в Лиге 1. Сейчас на счету Сиссе 96 голов.

«Если вначале все было не более чем шуткой, то сейчас все действительно стало моим желанием. Всегда говорил, что хочу забить 100 и более мячей в чемпионате Франции, для меня это станет важным достижением.

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Если мне не получится этого сделать, то я хотя бы попытаюсь. Меня надо рассматривать как дополнительную помощь, а не как того, кто сможет играть все 90 минут. Уверен, что я еще смогу принести пользу», - заявил Сиссе, который завершил свою карьеру в 2018 году.

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Футбол, Джибриль Сиссе, Новости футбола.
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