Григорий Суркис: В жизни не плакал больше, чем когда прощались с Лобановским

Новости спорта:Григорий Суркис поделился воспоминаниями о великом тренере

Почетный член УЕФА Григорий Суркис после возложения цветов к памятнику Валерия Лобановского поделился воспоминаниями о великом Мэтре.



«Невозможно представить, что человек, давший так много отечественному футболу во времена Советского союза и независимости Украины, а также, в частности, киевскому «Динамо», может быть забыт. Уверен, что сегодня у памятников Мэтру было бы как всегда много людей, если бы не вмешались всем известные обстоятельства.



Всегда будут помнить, как много Валерий Лобановский дал киевскому «Динамо» - помог стать брендом сперва советского футбола, затем брендом во всей Восточной Европе. Он сумел сделать то, что не удавалось ни одному украинскому тренеру. Лобановский и по сегодняшний день остается мировой звездой не только как тренер, но и как игрок. Согласно последним опросам топовых европейских изданий он входит в рейтинги, как один из лучших футбольных тренеров всех времен. В нашей памяти Лобановский навсегда благодаря тому, что он сделал для киевского «Динамо».



Всем известно, что он опережал свое время. И даже такие прославленные тренеры как Липпи, Сакки, Капелло, Анчелотти признают, что они многому научились именно у Лобановского. Думаю, оглядываясь назад, учитывая тот вклад, который для мирового футбола внес Валерий Васильевич, нужно дать возможность новым украинским тренерам не просто стараться подражать и становиться его блеклой копией, а, полагаясь на его пример, выбрать свой путь.

Нам и сейчас есть, чем гордиться, подрастает талантливое поколение. Наши молодые футболисты стали чемпионами мира среди 20-летних. Многие молодые и даже юные игроки уже дебютировали за основную команду. Эти успехи нужно развивать. Но при условии, что эти ребята, несмотря на все искушения молодости, сосредоточатся на футболе. Ведь не зря же они тяжело работали ради того, чтобы посвятить свою жизнь этому делу. Сейчас у нас есть талантливая молодая поросль, и не только в «Динамо», а и других клубах, способная вывести украинский футбол на новый уровень. Есть предпосылки к тому, чтобы новые успехи воспринимались не как случайность, а как закономерность.



Весьма символично, что сердце Лобановского остановилось именно в день основания клуба, которому он посвятил большую часть своей жизни. На памятнике Валерию Васильевичу золотыми буквами написано «Мы живы до тех пор, пока нас помнят». Уверен, что и через 40, и через 50 лет будут вспоминать этого великого человека, который столько дал не только украинскому, но и мировому футболу.

У меня по сей день перед глазами матчи 97-го года против «Барселоны», которая явно по своему классу, индивидуальному мастерству игроков превосходила «Динамо», но наша команда за счет гениальной тренерской мысли, универсализма игроков, способности менять ритм игры выиграла по всем статьям. И не только в Киеве, когда это воспринималось как сенсация, а и, столь же уверенно, в Барселоне.



На мой взгляд, эта команда могла добиться гораздо большего. И сейчас передо мной в памяти матч полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии», когда один нелепый пропущенный мяч изменил ход встречи. Игра, в которой мы могли победить с разницей в три-четыре мяча, завершилась вничью, после которой в гостях уже было тяжело. И, как следствие – конец мечте сыграть в финале Лиги чемпионов. Все это было больше 20-ти лет назад, но до сих пор в памяти тех, кто это видел.



Я воспитан в духе этого тренера, тех команд, которые он создавал. Поэтому я искренне убежден в том, что если мы будем правильно генерировать талант и усилия нашей молодежи, создавать для нее условия, воспитывать в духе динамовских побед и идей, в духе динамовского футбола, то нам будет чем гордиться и сейчас.



У «Динамо» было много славных поколений. Но команды Лобановского стоят особняком. Уверен, что если бы Лобановский был сейчас жив и имел такой «материал» - талантливых молодых игроков, то все мы стали бы свидетелями рождения еще одной «золотой» команды. Очень жаль, что этого человека больше нет с нами. Он был гением не только в плане футбола, но и в плане общечеловеческого интеллекта. Он прекрасно разбирался в культуре, искусстве, мог говорить на любые темы. Я в своей жизни не плакал больше, чем в тот день, когда все мы прощались с Валерием Васильевичем...», – сказал Суркис.