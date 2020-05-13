Футбол в Англии может возобновиться 6 июня матчами Чемпионшипа

Новости спорта:EFL близка к возобновлению сезона.

Английская футбольная лига (EFL) близка к возобновлению сезона в стране в первую неделю лета. Уже 6 июня могут пройти матчи Чемпионшипа.

EFL, в которую входят Чемпионшип, Первая и Вторая лиги Англии, и представители всех клубов продолжают переговоры о возобновлении сезона. Команды Чемпионшипа ждут протоколов безопасности, прежде чем приступить к полноценной подготовке к возобновлению чемпионата.

В свою очередь, сезон в Первой и Второй лигах Англии могут не доиграть. EFL сосредоточиться только на проведении плей-офф.

Ранее правительство Великобритании одобрило проект возобновления больших спортивных турниров с 1 июня. Мероприятия будут проходить при пустых трибунах.

Сезон АПЛ может быть возобновлен 12 июня. Клубы надеются вернуться к тренировкам с 18 мая, но только при наличии отдельного соглашения с игроками и тренерами.