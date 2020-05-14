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Александр Шевченко рассказал о программе на выборы президента УПЛ

Александр Шевченко рассказал о программе на выборы президента УПЛ
09:32 Сегодня Телеграф ТК Футбол

Новости спорта:Слова главного претендента на должность главы УПЛ.

Кандидат в президенты УПЛ Александр Шевченко рассказал о своей предвыборной программе.

— В прессе вас называют человеком Андрея Павелко и Григория Козловского. Чей вы кандидат?

– Я – сын своих родителей, отец своих детей и друг своих друзей. Я никогда в жизни не был человеком кого-либо и навряд ли буду. Со мной можно поговорить, о чем-то договориться, однако отдать мне приказ – это крайне сложно.

— У вас есть стратегия развития УПЛ?

– Все, что написано в моей программе – это месседж. Самое главное должны сказать сами клубы. Хочу предложить всем клубам писать и рисовать мою программу.

Я хочу забыть все невзгоды, через которые спотыкался украинский футбол до 25 мая. Нужно нарисовать новую УПЛ и украинский футбол. Было бы хорошо, если бы президенты написали правила игры, подписались под ними, и в будущем мы по ним жили.

Сейчас многие говорят о деньгах. Я состоявшийся человек, а владельцы клубов состоялись еще до меня, они разумные и мощные люди. Как я им могу обещать пустые цифры? Меня зовут не Томас Гримм. Если я говорю, то выполняю обещания.

— Реально ли сегодня создать единый телепул?

– Он же существует, но не работает. Нет договоренности между владельцами клубов. В этом и заключается основная задача УПЛ – организовать единый пул, не телевизионный, а просто пул – клубы должны общаться, ставить перед собой задачи и выполнять их. Однако нужно договариваться.

В первую очередь нужно сделать продукт. Только после этого можно его продавать. Нет продукта – нечего продавать.

— Нужно расширять УПЛ до 14 команд?

– На исполкоме УАФ было принято решение расширить УПЛ до 14 команд, а со следующего – до 16. Это не мое решение, а регламентное.

Напомним, что выборы президента украинской Премьер-лиги назначены на 25 мая.

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Чемпионат Украины, УПЛ, Александр Шевченко, УАФ.
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