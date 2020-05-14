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Бундеслига возвращается: но карантин для игроков никто не отменял

Бундеслига возвращается: но карантин для игроков никто не отменял
13:14 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Уже на этой неделе возвращаются матчи Бундеслиги.

Чемпионат Германии возобновится 16 мая, но оставшиеся туры команды будут доигрывать без зрителей. Также клубам придется соблюдать строгие карантинные меры, чтобы все же завершить сезон.

Футболисты возобновили тренировки еще в середине апреля и придерживались правил, составленных Немецким футбольным союзом. То есть, соблюдали социальную дистанцию, свели к минимуму проводимое на тренировочных площадках время, а некоторые игроки даже работали в масках. Тренеры пользовались громкоговорителями, чтобы руководить процессом с безопасного расстояния. А после тренировок футболисты сразу отправлялись домой. Принимать душ и обедать вместе на базе - нельзя.

До сих пор звучат опасения, что без полноценных тренировочных сборов остается серьезный риск травм. Но откладывать возобновления чемпионата при этом уже никто не хочет. К тому же опыт Германии обязательно станет полезным примером для остальных стран, которые захотят доиграть свои чемпионаты.

Также футболисты и персонал клубов Бундеслиги будут проходить тестирование за день до каждого матча и еще раз в течение недели. Чтобы избежать ложных результатов, тесты будут двойными. Игрокам запрещено контактировать с друзьями и соседями, некоторые футболисты даже переедут на спортивные базы, чтобы не пересекаться дома с родственниками.

Во время игры на стадионе смогут находиться максимум 322 человека, это игроки, тренеры, судьи, операторы, фотографы, антидопинговые чиновники, охрана, стюарды, специалисты по газону, специалисты VAR и мальчики подающие мячи. Не будет ни рукопожатий, ни командных снимков. Нарушать социальную дистанцию разрешено лишь во время матча. Разве что будут играть без масок, которые, впрочем, обязаны носить все остальные. Правда, тренерам разрешается приспускать маски, чтобы выкрикнуть инструкции, но только если рядом никого в этот момент нет. Также после матча футболисты должны будут сами чистить свою форму и бутсы.

Самым же ожидаемым матчем в предстоящем туре будет встреча «Боруссии» и «Шальке», так называемо рурское дерби, главное противостояние Бундеслиги. Эксперты Parimatch прогнозируют победу дортмундцев, но, как показывает статистика, в играх с «Шальке» результат всегда непредсказуем.

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Бундеслига, Карантин, Новости футбола, Коронавирус.
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