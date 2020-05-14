Выборы президента УПЛ перенесли в третий раз

Новости спорта:Премьер-лига пока не получит президента.

Многострадальные выборы президента Премьер-лиги снова не состоятся. Лига по согласованию с клубами перенесла голосование с 25-го мая на другую дату. Главная причина переноса – отсутствие транспортного сообщения внутри страны. Пока известно, что выборы состоятся по окончании чемпионата Украины, возобновление которого намечено на 30 мая.

Отметим, что изначально выборы главы УПЛ должны были состояться 7 апреля, затем переносились на 27 апреля и 25 мая.

На данный момент есть три кандидата – Александр Шевченко, которого выдвинули «Львов» и «Десна», Олег Смалийчук («Карпаты») и Михаил Метревели («Шахтер»).

УПЛ объявит новую дату выборов через несколько дней, после согласования со всеми клубами.