Скачать
Четверг, 14.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
UFC Fight Night 171: результат главного боя
UFC Fight Night 171: результат главного боя
Стала известна дата возобновления чемпионата Украины по футболу
Стала известна дата возобновления чемпионата Украины по футболу
Денисов: УПЛ - слабый продукт, не имеющий международного спроса
Денисов: УПЛ - слабый продукт, не имеющий международного спроса
Боксер Редкач бросил дерзкий вызов Ломаченко
Боксер Редкач бросил дерзкий вызов Ломаченко

Лацио нарушил запрет Серии А на групповые занятия

Лацио нарушил запрет Серии А на групповые занятия
17:54 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Команда проводила групповые занятия.

"Лацио" уже проводит тренировки. Как пишет Corriere della Sera, у итальянских клубов есть разрешение на проведение групповых занятий лишь с будущего понедельника, 18 мая.

Протоколом по выходу из карантина и возобновлению сезона в чемпионате Италии командные тренировки сейчас еще запрещены. По данным источника, наставник римской команды Симоне Индзаги уже провел несколько мини-матчей в формате три против трех. Согласно тренерским условиям, такие поединки продолжались по пять минут, а игроки могли делать не более трех касаний мяча. Якобы во время этих игр поле было ограждено, чтобы не подглядывали посторонние люди.

Напомним, ожидается, что турнир в Серии А возобновится 13 июня. Однако окончательное решение все еще остается за правительством Италии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Лацио, Серия А, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тренер Грицая: У Усика с Ломаченко куратор - ФСБ
02 Ибрагимовичу грозит штраф за вождение редкого Ferrari
03 Известный боксер хочет провести турнир легенд с участием братьев Кличко
04 Теофимо Лопес: Поединка против Василия Ломаченко не будет
05 Мейвезер: Я избивал мешков и заработал миллиард
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь