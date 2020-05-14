Лацио нарушил запрет Серии А на групповые занятия

Новости спорта:Команда проводила групповые занятия.

"Лацио" уже проводит тренировки. Как пишет Corriere della Sera, у итальянских клубов есть разрешение на проведение групповых занятий лишь с будущего понедельника, 18 мая.

Протоколом по выходу из карантина и возобновлению сезона в чемпионате Италии командные тренировки сейчас еще запрещены. По данным источника, наставник римской команды Симоне Индзаги уже провел несколько мини-матчей в формате три против трех. Согласно тренерским условиям, такие поединки продолжались по пять минут, а игроки могли делать не более трех касаний мяча. Якобы во время этих игр поле было ограждено, чтобы не подглядывали посторонние люди.

Напомним, ожидается, что турнир в Серии А возобновится 13 июня. Однако окончательное решение все еще остается за правительством Италии.