В Бундеслиге одобрили пять замен в матче

Новости спорта:Немецкий футбол пытается сделать все возможное, чтобы избежать травм.

На видеоконференции клубов Первой и Второй Бундеслиги было принято решение закончить текущий сезон. Если необходимо, он продлится и после 30 июля, сообщает официальный сайт Немецкой футбольной лиги. При этом будут сохранены вылет и повышение в классе.

Если же завершить сезон будет решительно невозможно, решение о распределении мест в таблице будет принято в течение двух недель.

Также клубы согласились на пять замен в этот период. Таким образом надеются снизить риск травм у футболистов, которые будут получать колоссальные нагрузки после двух месяцев простоя.

Кроме того, команды получат возможность получить матчи на других стадионах, если это будет необходимо.

Чемпионат Германии вернется уже в субботу 16 мая, причем в 16:30 болельщиков ожидает дерби между Шальке и Боруссией Дортмунд.