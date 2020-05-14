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Ювентус может включиться в борьбу за Неймара

Ювентус может включиться в борьбу за Неймара
21:21 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Бразилец имеет шанс оказаться в стане чемпионов Италии.

Руководство Ювентуса рассматривает вариант с приобретением нападающего ПСЖ Неймара в будущее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, туринцы намерены опередить Барселону в гонке за бразильским футболистом, включив в сделку форварда Пауло Дибалу.

Отмечается, что препятствием для итальянцев может стать зарплата игрока, так как если Неймар захочет присоединиться к клубу, то ему будет необходимо пойти на снижение оклада.

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Ранее партнер Неймара по парижской команде Леандро Паредес заявил, что звездный футболист не покинет команду в межсезонье.

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ФК Ювентус, ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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