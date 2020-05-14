Ювентус может включиться в борьбу за Неймара

Новости спорта:Бразилец имеет шанс оказаться в стане чемпионов Италии.

Руководство Ювентуса рассматривает вариант с приобретением нападающего ПСЖ Неймара в будущее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, туринцы намерены опередить Барселону в гонке за бразильским футболистом, включив в сделку форварда Пауло Дибалу.

Отмечается, что препятствием для итальянцев может стать зарплата игрока, так как если Неймар захочет присоединиться к клубу, то ему будет необходимо пойти на снижение оклада.

Ранее партнер Неймара по парижской команде Леандро Паредес заявил, что звездный футболист не покинет команду в межсезонье.