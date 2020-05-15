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Тренер Аугсбурга нарушил карантин и понесет наказание

Тренер Аугсбурга нарушил карантин и понесет наказание
01:37 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Хайко Херрлих нарушил правила, покинув отель, в котором расположилась его команда.

Тренер Аугсбурга Хайко Херрлих признался, что ненадолго покидал отель команды. Таким образом, он нарушил правила карантина, установленные Немецкой футбольной лигой, сообщил официальный сайт клуба14-е ме.

"Я сделал ошибку, покинув отель. Хоть я и следовал всем правилам гигиены, этого не изменишь. В этой ситуации я не смог показать себя образцом для моей команды и общества", — заявил Херрлих.

"Я должен быть последовательным и ответить за свою ошибку. Из-за этого я не буду проводить тренировку и не буду руководить командой в матче с Вольфсбургом в субботу".

В ближайшие несколько дней Херрлих будет протестирован. После двух отрицательных тестов Хайко разрешат вернуться к работе.

Аугсбург занимает 14-е место в Бундеслиге, набрав 27 очков в 25 матчах. Следующую игру команда проведет против Вольфсбурга 16 мая.

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Все по теме:

Бундеслига, Футбол, Карантин, Коронавирус, Аугсбург, Хайко Херрлих.
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