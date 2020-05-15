Сильва продолжит карьеру в клубе Бекхэма

Новости спорта:Давид Сильва сменит "Манчестер Сити" на американский ФК "Интер Майами".

Чемпион мира Давид Сильва сменит английский "Манчестер Сити" на американский ФК "Интер Майами", передает "The Independent".

Сильва, у которого срок действия нынешнего соглашения истекает летом 2020 года, должен стать лицом проекта команды Дэвида Бекхэма.

Примечательно, что подписание футболиста с таким опытом и имиджем должно помочь раскрутить "Интер Майами" в США и в остальном мире.

Добавим, что в текущем сезоне 34-летний футболист провел 19 матчей, забил три гола и отдал семь результативных передач.

Заметим, что Сильва выиграл в карьере 4 чемпионата АПЛ, три Суперкубка Англии, а также два "золота" чемпионатов Европы и один чемпионата мира в качестве игрока сборной Украины.