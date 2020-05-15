Игрок Шахтера попал в расширенный трансферный список покупок Манчестер Юнайтед

Руководство «Манчестер Юнайтед» озадачено поиском потенциального новичка на фланг атаки на случай провала переговоров по трансферу вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
Финансовые трудности, возникшие у многих топ-клубов континента на фоне пандемии коронавируса, могут помешать осуществить переход Санчо, из-за чего в «Манчестер Юнайтед» составляют перечень из более доступных игроков.
В него, по данным The Peoples Person, входят Рабби Матондо из «Шальке», Ферран Торрес из «Валенсии», Федерико Кьеза из «Фиорентины» и Тете из «Шахтера».
Напомним, ранее сообщалось об интересе к Тете со стороны «Лестера» и «Ньюкасла». Оба этих клуба отправляли запросы в «Шахтер», но дончане озадачили англичан желанием выручить от сделки не менее 70 миллионов евро.
Сам Тете в одном из интервью признавался, что мечтает когда-то поиграть за «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» или «Барселону».