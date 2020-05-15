Игрок Шахтера попал в расширенный трансферный список покупок Манчестер Юнайтед

Новости спорта:«Красные дьяволы» рассматривают различные варианты по усилению состава.

Руководство «Манчестер Юнайтед» озадачено поиском потенциального новичка на фланг атаки на случай провала переговоров по трансферу вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Финансовые трудности, возникшие у многих топ-клубов континента на фоне пандемии коронавируса, могут помешать осуществить переход Санчо, из-за чего в «Манчестер Юнайтед» составляют перечень из более доступных игроков.

В него, по данным The Peoples Person, входят Рабби Матондо из «Шальке», Ферран Торрес из «Валенсии», Федерико Кьеза из «Фиорентины» и Тете из «Шахтера».

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Тете со стороны «Лестера» и «Ньюкасла». Оба этих клуба отправляли запросы в «Шахтер», но дончане озадачили англичан желанием выручить от сделки не менее 70 миллионов евро.

Сам Тете в одном из интервью признавался, что мечтает когда-то поиграть за «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» или «Барселону».