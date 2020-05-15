Гент не будет удерживать Яремчука летом

Новости спорта:Украинец Роман Яремчук, вероятно, покинет Бельгию летом.

Нападающий сборной Украины и бельгийского Гента Роман Яремчук вероятнее всего покинет команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Voetbalprimeur.

По информации источника, руководство Гента не намерено удерживать форварда и уже смирилось с его уходом.

Также сообщается, что за футболистом следят некоторые команды, которые, в свою очередь, уже сделали запрос боссам Гента.

В текущем сезоне Роман Яремчук провел за "буйволов" 18 игр, в которых отметился 10 голами. Последние 10 матчей он пропустил из-за травмы.