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Гент не будет удерживать Яремчука летом

Гент не будет удерживать Яремчука летом
18:46 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Украинец Роман Яремчук, вероятно, покинет Бельгию летом.

Нападающий сборной Украины и бельгийского Гента Роман Яремчук вероятнее всего покинет команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Voetbalprimeur.

По информации источника, руководство Гента не намерено удерживать форварда и уже смирилось с его уходом.

Также сообщается, что за футболистом следят некоторые команды, которые, в свою очередь, уже сделали запрос боссам Гента.

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В текущем сезоне Роман Яремчук провел за "буйволов" 18 игр, в которых отметился 10 голами. Последние 10 матчей он пропустил из-за травмы.

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Футбол, Новости футбола, Роман Яремчук, ФК Гент.
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