Кьеллини: Иногда Видаль выпивал больше, чем нужно

Новости спорта:Это не мешало ему играть на высшем уровне.

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рассказал о главной проблеме его экс-товарища по клубу Артуро Видаля.

"Футболист не дьявол и не святой. Иногда Видаль уходил и выпивал немного больше, чем нужно. Можно сказать, что алкоголь был его слабостью.

Однако это не ставит под сомнение его заслуги и человеческие качества. Важно то, какой урон это принесет команде. Иногда Аруторо был немного веселее, чем следовало бы. Но он не играл хуже от этого", - заявил Кьеллини.

По предварительным данным, высока вероятность, что Видаль вновь будет играть в Серии А.