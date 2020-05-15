Скачать
Пятница, 15.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Месси: Без болельщиков футбол будет странным
Месси: Без болельщиков футбол будет странным
Власти дали добро на проведение Гран-при Бельгии без зрителей
Власти дали добро на проведение Гран-при Бельгии без зрителей
Украинский волейбольный клуб подал заявку на участие в чемпионате Польши
Украинский волейбольный клуб подал заявку на участие в чемпионате Польши
UFC Fight Night 172: результаты взвешивания
UFC Fight Night 172: результаты взвешивания

Кьеллини: Иногда Видаль выпивал больше, чем нужно

Кьеллини: Иногда Видаль выпивал больше, чем нужно
22:38 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Это не мешало ему играть на высшем уровне.

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рассказал о главной проблеме его экс-товарища по клубу Артуро Видаля.

"Футболист не дьявол и не святой. Иногда Видаль уходил и выпивал немного больше, чем нужно. Можно сказать, что алкоголь был его слабостью.

Однако это не ставит под сомнение его заслуги и человеческие качества. Важно то, какой урон это принесет команде. Иногда Аруторо был немного веселее, чем следовало бы. Но он не играл хуже от этого", - заявил Кьеллини.

Месси: Без болельщиков футбол будет странным

По предварительным данным, высока вероятность, что Видаль вновь будет играть в Серии А.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Джорджо Кьеллини, Новости футбола, Артуро Видаль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ужасная травма спортсменки MMA в Минске (Видео)
02 Первый украинский футболист с коронавирусом рассказал, как заразился
03 Фьюри и Джошуа подпишут контракт на два боя
04 Фред назвал Шахтер клубом-витриной
05 Байер продает экс-игрока Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь