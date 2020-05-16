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Ляшко: "Футбол без зрителей – это не футбол"

Ляшко: "Футбол без зрителей – это не футбол"
02:28 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Facebook

Новости спорта:Главный врач Украины рассказал, что Украина находится на плато заболеваемости

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда болельщиков пустят на стадионы и какие действия будут предприниматься при обнаружении COVID-19 у футболистов:

«Я сам хочу, чтобы чемпионат Украины возобновился, поскольку без футбола некомфортно себя чувствую. Хотелось бы как можно быстрее попасть на сектор, но, к сожалению, это будет еще не скоро – не раньше июля мы можем возобновить матчи со зрителями. 

К сожалению, Украина сейчас находится на так называемом плато заболеваемости – в день фиксируется около 500 зараженных. Это ситуация, которая позволяет нам смягчать карантин, поскольку система МОЗ с ней справляется. Однако это не сигнал того, что страна выходит из эпидемии.

Футбол без зрителей – это не футбол. Все команды играют для них. Я всегда призывал украинцев приходить на матчи, только так можно поддержать любимую команду. Что касается эпидемиологической ситуации, уверяю, что посещение стадиона может спровоцировать распространение коронавирусной болезни.

Если футболист заболеет COVID-19, будем определять всех контактных лиц, которые должны будут отправиться на самоизоляцию. Дальше будем принимать конкретное решение по ситуации.

Что может помешать сейчас доиграть чемпионат Украины? Таких индикаторов четыре: больше восьми случаев на 100 тысяч населения в конкретном населенном пункте; больше 50% занятости зараженными коек, которые отведены для больных COVID-19; определенный показатель тестирования и показатель «R» – определение прироста заболеваемости за последние семь дней. Если эти факторы начнут возрастать, мы вернемся к ужесточению карантина».

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Украина, Футбол, УПЛ, Карантин, Виктор Ляшко.
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