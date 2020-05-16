Клубы Примеры подозреваются в договорном матче

Новости спорта:Хетафе и Вильярреал отрицают все обвинения.

Матч чемпионата Испании "Хетафе" – "Вильярреал" может быть договорным.

Игра прошла в последнем туре прошлого сезона и завершилась вничью (2:2). У полиции есть СМС-расшифровка разговора одного из игроков "Хетафе" Хорхе Молины, где тот намекает бывшему футболисту, что игра носит договорной характер.

Обе команды обвинения отрицают. "Хетафе" поддержал Молину и уверен, что тот невиновен, сообщает AS.

Ранее сообщалось, что полиция Испании задержала мужчину, планировавшего теракт на матче "Барселона" – "Реал".