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Кривцов: Вольфсбург возобновил тренировки раньше нас

Кривцов: Вольфсбург возобновил тренировки раньше нас
09:44 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Защитник Шахтера Сергей Кривцов оценил шансы пройти Вольфсбург в Лиге Европы после коронакризиса.

Защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов признался, что команде Луиша Каштру было бы непросто удержать результат первой игры 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Вольфсбургом» в случае возобновления еврокубков после карантина. 

«Насколько я знаю, Вольфсбург возобновил тренировки раньше нас. Если бы еврокубки возобновились сейчас, ничего хорошего из этого не вышло. Уже прошло больше месяца от непосредственной работы с мячом. Нужно две-три недели, чтобы набрать оптимальную форму», - сказал Кривцов.

Напомним ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы перенесены на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. В первом матче «Шахтер» одержал выездную победу над «Вольфсбургом» со счетом 2:1.

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ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, Сергей Кривцов, УПЛ, Новости футбола.
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