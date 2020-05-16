Кривцов: Вольфсбург возобновил тренировки раньше нас

Новости спорта:Защитник Шахтера Сергей Кривцов оценил шансы пройти Вольфсбург в Лиге Европы после коронакризиса.

Защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов признался, что команде Луиша Каштру было бы непросто удержать результат первой игры 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Вольфсбургом» в случае возобновления еврокубков после карантина.

«Насколько я знаю, Вольфсбург возобновил тренировки раньше нас. Если бы еврокубки возобновились сейчас, ничего хорошего из этого не вышло. Уже прошло больше месяца от непосредственной работы с мячом. Нужно две-три недели, чтобы набрать оптимальную форму», - сказал Кривцов.

Напомним ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы перенесены на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. В первом матче «Шахтер» одержал выездную победу над «Вольфсбургом» со счетом 2:1.