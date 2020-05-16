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Милевский рассказал, что собирается вернуться в Киев

Милевский рассказал, что собирается вернуться в Киев
10:48 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:35-летний игрок думает о будущем.

Нападающий "Динамо" Брест Артем Милевский задумывается над завершением карьеры футболиста.

- Думаю уже о том, что будет дальше. У меня с "Динамо" контракт до декабря. Что будет здесь, как будет в дальнейшем, продлят меня или не продлят еще на год – буду разговаривать в ближайшее время. Через 4-6 месяцев буду разговаривать.

Если будут силы, может, стоит еще годик-полтора "попылить". Но все равно, кажется, нужно будет возвращаться в Киев. Даже по работе, по Youtube-каналу. Там много подвязок, много людей, с которыми можно работать.

Милевский: Ждал вызов в сборную Украины, но прошел месяц-второй-третий

Скорее всего, буду возвращаться в Киев, хотя я родился в Минске и сейчас очень хорошо себя чувствую в Бресте. Но, наверное, провожу последние оставшиеся годы в футболе, – сказал Милевский в эфире своего YouTube-канала.

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Киев, Артем Милевский, Футбол, Новости футбола.
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