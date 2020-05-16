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Вильярреал и Хетафе опровергли слухи о договорном матче

Вильярреал и Хетафе опровергли слухи о договорном матче
10:58 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Издание El Pais утверждает, что игра в 38-м туре Ла Лиги прошлого сезона вызвала подозрения у властей.

Хетафе и Вильярреал поспешили опровергнуть информацию о том, что их матч в 38-м туре чемпионата Испании прошлого сезона мог иметь договорной характер. Команды тогда сыграли 2:2.

"Вильярреал категорически опровергает недавние обвинения и отрицает в том, что был в каком-либо сговоре о результате матча с Хетафе в 38-м туре сезона-2018/19", — цитирует заявление клуба The Guardian.

"Как и неоднократно ранее, клуб обсуждает любое поведение, которое вредит сущности спорта и соревнования, а также пренебрегает ценностями прозрачности, этики, единства и честной игры".

Хетафе также опубликовал заявление, в котором "категорически опроверг какую-либо вовлеченность в подобное поведение".

Перед матчем последнего тура прошлого чемпионата Хетафе нужно было обыгрывать не имевший никакой турнирной мотивации Вильярреал. В таком случае Хетафе сохранял шансы попасть в Лигу чемпионов. Однако Валенсия, которая играла свой матч 38-го тура раньше, победила и Хетафе также утратил турнирную мотивацию.

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В данный момент клуб из пригорода Мадрида не играет из-за вызванной коронавирусом паузы в чемпионате Испании, однако ведет работу на трансферном рынке. Так, Хетафе близок к возвращению Серхио Эскудеро из Севильи.

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