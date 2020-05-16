Лампард хочет сохранить Жиру и Виллиана в Челси

Новости спорта:Их контракты истекают в конце июня.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард заявил, что хочет сохранить нынешний состав своей команды в случае возобновления сезона в Премьер-лиге.

Полузащитник Виллиан и форвард Оливье Жиру — самые заметные игроки Синих, чьи контракты истекают в июне.

«Пока еще не определено, когда и будут ли вообще возобновлять матчи. У нас истекают контракты больших игроков, поэтому я смотрю на это очень осторожно», — рассказал Лампард.

«Те, у кого истекают контракты, прекрасно служили клубу. Конечно, они беспокоятся о себе, о нынешних тренировках и спешке в предсезонке. Поэтому мы подумаем об этом, надеюсь, они останутся с нами».

«Хочу, чтобы состав выглядел так же, как и на протяжении сезона. Но мы посмотрим, как это сработает».

Ранее клубам Премьер-лиги разрешили подписывать с игроками краткосрочные контракты, действие которых будет продолжено после 30 июня.

При этом на Стамфорд Бридж готовы заработать на продаже отдельных игроков, но твердо намерены сохранить в команде полузащитников Нголо Канте и Жоржиньо.

Последний матч АПЛ состоялся 9 марта. На вынужденную паузу Челси ушел четвертым в турнирной таблице.