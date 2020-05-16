Фенербахче летом хочет переманить лидера Шахтера

Новости спорта:Лидер Шахтера Тайсон может перебраться в Турцию.

Фенербахче заинтересован в подписании контракта с Тайсоном из донецкого Шахтера, сообщает издание Fotomac.

"Канарейки" попытаются нынешним летом приобрести игроков, которые смогут тут же начать влиять на результат команды.

Именно Тайсон, на которого Фенербахче охотится уже не первый год, является одним из главных кандидатов на усиление команды.

Действующее соглашение Тайсона с Шахтером рассчитано до начала 2021 года. Сам игрок заявлял, что именно тогда намерен уехать в Бразилию, где собирается выступать за Интернасиональ.