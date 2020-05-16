Барселона может оставить Тодибо в Шальке

Защитник Барселоны Жан-Клер Тодибо может остаться в Шальке на следующий сезон, сообщает издание Mundo Deportivo.
В приобретении молодого центрбека заинтересованы многие клубы Европы после его успешных выступлений в немецком клубе. Однако Барселона может оставить француза в составе "кобальтовых", чтобы он продолжил свой прогресс.
Многое в дальнейшей судьбе 20-летнего игрока будет зависеть от того, как он проявит себя после возобновления сезона в Бундеслиге.
Тодибо присоединился к Шальке в январе этого года на правах аренды из Барселоны. В футболке "сине-белых" защитник провел 7 поединков.
Ранее сообщалось, что в подписании Тодибо заинтересованы Интер и Рома.