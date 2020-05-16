Фред: Погба многое дает Манчестер Юнайтед

Новости спорта:Бразилец Фред высказался о своем одноклубнике.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред выразил желание, чтобы его партнер по команде Поль Погба остался в стане "красных дьяволов". Бразилец прокомментировал ситуацию на фоне слухов об уходе французского игрока. Об этом футболист рассказал в интервью Esporte Interativo.

"Погба - отличный игрок. Люди, которые каждый день работают с ним здесь, знают это. Все, кто видел его игру и следил за последним чемпионатом мира, понимают, что он является прекрасным игроком игроком. Конечно, мы хотим, чтобы он остался, он многое даст команде", - цитирует слова Фреда Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что Погба может перебраться в Интер. Кроме того, СМИ не раз сообщали о возможном переходе француза в Реал Мадрид и Ювентус.