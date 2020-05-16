Число городов-хозяев Евро-2020 могут сократить

Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал об организации финального турнира чемпионата Европы-2020, который перенесен на лето 2021 года.
"Идея по проведению турнира в двенадцати городах у нас остается. Девять городов уже готовы, а вот к остальным еще есть вопросы. Мы готовы их обсудить.
Если не получится сыграть в двенадцати, то вполне можно сделать это в десяти, девяти или даже восьми городах", - рассказал Чеферин.
Напомним, Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июня в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Санкт-Петербурге, Будапеште, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Глазго, Бильбао и Амстердаме.
Проблемы месяц назад появились в Риме, Бильбао и Мюнхене.
Напомним, что 17 марта УЕФА объявил о переносе чемпионата Европы с 2020-го на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.