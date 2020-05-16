Скачать
Суббота, 16.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Большой футбол возвращается: где и когда смотреть матчи Бундеслиги 16 мая
Большой футбол возвращается: где и когда смотреть матчи Бундеслиги 16 мая
Роналду мог стать партнером Месси по команде
Роналду мог стать партнером Месси по команде
Милевский: Ждал вызов в сборную Украины, но прошел месяц-второй-третий
Милевский: Ждал вызов в сборную Украины, но прошел месяц-второй-третий
Дэвид Хэй представил свой топ-10 лучших супертяжей в истории
Дэвид Хэй представил свой топ-10 лучших супертяжей в истории

Число городов-хозяев Евро-2020 могут сократить

Число городов-хозяев Евро-2020 могут сократить
16:31 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Пока только девять городов подтвердили намерения принять матчи в 2021 году.

Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал об организации финального турнира чемпионата Европы-2020, который перенесен на лето 2021 года.

"Идея по проведению турнира в двенадцати городах у нас остается. Девять городов уже готовы, а вот к остальным еще есть вопросы. Мы готовы их обсудить.

Если не получится сыграть в двенадцати, то вполне можно сделать это в десяти, девяти или даже восьми городах", - рассказал Чеферин.

Напомним, Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июня в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Санкт-Петербурге, Будапеште, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Глазго, Бильбао и Амстердаме.

Проблемы месяц назад появились в Риме, Бильбао и Мюнхене.

Роналду мог стать партнером Месси по команде

Напомним, что 17 марта УЕФА объявил о переносе чемпионата Европы с 2020-го на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Команда Хацкевича пробилась в РПЛ
02 Дэвид Хэй представил свой топ-10 лучших супертяжей в истории
03 Ляшко: "Футбол без зрителей – это не футбол"
04 Кьеллини: Рамос гениально нанес травму Салаху в финале Лиги чемпионов
05 Гент не будет удерживать Яремчука летом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь