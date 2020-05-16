Число городов-хозяев Евро-2020 могут сократить

Новости спорта:Пока только девять городов подтвердили намерения принять матчи в 2021 году.

Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал об организации финального турнира чемпионата Европы-2020, который перенесен на лето 2021 года.

"Идея по проведению турнира в двенадцати городах у нас остается. Девять городов уже готовы, а вот к остальным еще есть вопросы. Мы готовы их обсудить.

Если не получится сыграть в двенадцати, то вполне можно сделать это в десяти, девяти или даже восьми городах", - рассказал Чеферин.

Напомним, Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июня в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Санкт-Петербурге, Будапеште, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Глазго, Бильбао и Амстердаме.

Проблемы месяц назад появились в Риме, Бильбао и Мюнхене.

Напомним, что 17 марта УЕФА объявил о переносе чемпионата Европы с 2020-го на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.