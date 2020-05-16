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Лига чемпионов: в УЕФА определились с датой матча "Манчестер Сити" - "Реал"

Лига чемпионов: в УЕФА определились с датой матча "Манчестер Сити" - "Реал"
17:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:В первом матче в Мадриде команда Александра Зинченко победила 2:1.

Команда украинского полузащитника Александра Зинченко - "Манчестер Сити" сыграет матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала", вероятно, 7 августа, утверждает британское издание Daily Mail.

Стало известно, что УЕФА собирается поставить матч "Манчестер Сити" - "Реал" на пятницу, 7 августа. Таким образом, ответный матч сыграют через 174 дня после первого поединка (26 февраля).

Официально дату утвердят 27 мая, когда состоится заседание исполкома УЕФА. Тогда же будут определены даты других матчей 1/8 финала ЛЧ, включая игру "Бавария" - "Челси".

Роналду мог стать партнером Месси по команде

Как сообщалось, 26 февраля в Мадриде "Ман Сити" одержал волевую победу 2:1, а вот ответную игру на "Этихад" отложили из-за пандемии коронавируса.

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УЕФА, ФК Ман Сити, Реал, Лига Чемпионов, Футбол.
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