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Голкипер Динамо: Когда есть возможность играю в баскетбол, волейбол и гандбол

Голкипер Динамо: Когда есть возможность играю в баскетбол, волейбол и гандбол
20:07 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Бойко признался, что в других видах спорта симпатизирует ЛеБрону.

Голкипер Динамо Денис Бойко поделился своим пристрастием к баскетболу и рассказал, какие мероприятия посещает за границей.

"Чем интересуюсь кроме футбола? В основном, только баскетбол. Но когда бываю в США, то пытаюсь посетить максимум разных спортивных мероприятий, таких как NBA, NFL, NHL, MLB.

Когда есть возможность играю в баскетбол, волейбол и гандбол. Пару раз в бейсбол пробовал.

Кому симпатизирую? Для меня это ЛеБрон Джеймс.

Роналду мог стать партнером Месси по команде

В Америке любое спортивное мероприятие - это, в первую очередь, шоу! Все сделано специально для зрителей, атмосфера очень крутая на протяжении всего матча! Очень много людей посещают баскетбол, хоккей, бейсбол или американский футбол не только, чтобы посмотреть матч, - многие просто приходят, чтобы развлечься с друзьями, поучаствовать в различных конкурсах, отдохнуть, послушать классную музыку, так как на каждом матче выступают известные ди-джеи. Ещё был на нескольких крутых музыкальных концертах в Европе - тоже незабываемые эмоции", - сказал Бойко.

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Баскетбол, Футбол, Денис Бойко.
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