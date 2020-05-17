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"Динамо" Брест потерпел поражение в чемпионате Беларуси

"Динамо" Брест потерпел поражение в чемпионате Беларуси
04:34 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости спорта:“Энергетик-БГУ” — “Динамо-Брест” завершился поражением гостей со счетом 2:1.

Действующий чемпион Беларуси "Динамо" Брест в матче очередного, 9-го тура соревнований уступил "Энергетику-БГУ", передает пресс-служба клуба.

Матч Высшей Лиги “Энергетик-БГУ” — “Динамо-Брест” завершился поражением гостей со счетом 2:1.

На голы Бакича и Юдчица “Динамо” ответило лишь точным ударом Сергея Кисляка перед самым финальным свистком.

Украинец Артем Милевский вышел на поле во втором тайме с 62-й минуты, но не отметился результативными действиями. Украинец Александр Нойок не попал в заявку.

Добавим, коллектив украинцев с 13 очками идет только седьмым в турнирной таблице. В следующем туре “Динамо” сразится с новым лидером турнира “БАТЭ” (19 очков).

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Все по теме:

Беларусь, Артем Милевский, Футбол, Чемпионат, Динамо (Брест), "Энергетику-БГУ.
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