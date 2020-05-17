Защитник Боруссии Д выбыл до конца сезона

Новости спорта:Повреждение француза Дан-Акселя Загаду оказалось серьезным.

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр после матча с Шальке (4:0) сообщил, что защитник команды Дан-Аксель Загаду больше не сыграет в текущем сезоне.

В средине апреля 20-летний француз травмировал связки левого колена на тренировке. Повреждение оказалось серьезным, но в клубе надеялись на возвращение Загаду в этом сезоне.

Защитник в нынешнем сезоне провел за Шмелей 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал результативную передачу.

Дортмундцы находятся на втором месте турнирной таблицы Бундеслиги, отставая от лидирующей Баварии на 1 очко. Мюнхенцы имеют матч в запасе.

В следующем туре подопечные Люсьена Фавра 23 мая встретятся на выезде с Вольфсбургом. До конца сезона все игры будут проходить без зрителей.