Руни: Я был опустошен, когда Ван Гаала уволили

Новости спорта:Уэйн Руни поведал о работе с нидерландским наставником.

Играющий тренер Дерби Уэйн Руни заявил, что Манчестер Юнайтед не стоило увольнять Луи ван Гаала, который проработал в клубе с 2014 по 2016 год.

"Я был опустошен, когда Луи уволили. Для меня было абсолютной радостью работать с ним. Мы должны были сохранить его и на третий сезон. Мы были бы намного сильнее".

"Я чувствовал, что все улучшалось, и игроки начали понимать его видение. За эти два года я узнал больше, чем при любом другом менеджере".

"Вот почему я буду вечно ему благодарен. Не только за то, что сделал меня капитаном, но и за все доверие и веру, которые он оказывал мне", — сказал Руни Mirror.

Ранее нападающий поведал, благодаря чему ему удалось стать одним из лучших форвардом в Англии и в мире.