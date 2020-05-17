Статую Ибрагимовича перенесут в другое место из-за постоянного вандализма

Новости спорта:Все из-за покупки шведом части акций Хаммарбю.

Памятник шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу, который подвергался постоянным атакам вандалов, перенесут в другое место.

Ранее радикально настроенные болельщики Мальме подожгли статую после того, как в ноябре Златан Ибрагимович стал частичным совладельцем главного оппонента клуба — Хаммарбю.

Кроме того, в конце декабря фанаты Мальме отпилили нос статуе шведского нападающего и перекрасили скульптуру в серебристый цвет. В начале 2020 года статую опрокинули с постамента.

Сообщалось, что Златан летом не продлит контракт с Миланом и вернется на родину в Швецию, где и провел два месяца без футбола во время карантина.

Поврежденная статуя будет восстановлена к концу лета, новое место ее дислокации пока неизвестно.