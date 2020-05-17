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Ливерпуль предложил испанскому полузащитнику пятилетний контракт

Ливерпуль предложил испанскому полузащитнику пятилетний контракт
17:00 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Нынешнее соглашение Педро Чиривельи с Красными истекает летом.

Ливерпуль предложил пятилетний контракт полузащитнику Педро Чиривелье. Нынешнее соглашение испанца с Красными истекает в конце июня, при этом клуб имеет возможность продлить игрока до фактического конца сезона.

Чиривелья, которому 23 мая исполнится 23 года, пока еще не принял решение о своем будущем. Сообщается, что испанцем интересуются французский Нант и шотландский Рейнджерс.

Педро Чиривелья в текущем сезоне выступает за дублирующий состав Ливерпуля. Хавбек провел 19 матчей за Красных во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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Чемпионат Англии был приостановлен в марте по причине пандемии COVID-19. Ливерпуль ушел на перерыв в качестве лидера Премьер-лиги с 25-очковым преимуществом над Манчестер Сити. Сезон в АПЛ планируют возобновить 12 июня.

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Все по теме:

ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости фубола, Педро Чиривелья.
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