Ливерпуль предложил испанскому полузащитнику пятилетний контракт

Новости спорта:Нынешнее соглашение Педро Чиривельи с Красными истекает летом.

Ливерпуль предложил пятилетний контракт полузащитнику Педро Чиривелье. Нынешнее соглашение испанца с Красными истекает в конце июня, при этом клуб имеет возможность продлить игрока до фактического конца сезона.

Чиривелья, которому 23 мая исполнится 23 года, пока еще не принял решение о своем будущем. Сообщается, что испанцем интересуются французский Нант и шотландский Рейнджерс.

Педро Чиривелья в текущем сезоне выступает за дублирующий состав Ливерпуля. Хавбек провел 19 матчей за Красных во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Чемпионат Англии был приостановлен в марте по причине пандемии COVID-19. Ливерпуль ушел на перерыв в качестве лидера Премьер-лиги с 25-очковым преимуществом над Манчестер Сити. Сезон в АПЛ планируют возобновить 12 июня.