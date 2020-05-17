"Мы и представить не могли мир без футбола": Пеле поздравил Бундеслигу с возвращением

Новости спорта:Пеле поздравил немецкую Бундеслигу с возобновлением футбольного сезона.

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле поздравил чемпионат Германии с возобновлением сезона.

На странице в Instagram бывший футболист опубликовал совместное фото с немцем Францем Беккенбауэром.

"Когда мы с моим другом Францем вместе играли в Нью-Йорке, мы и представить не могли мир без футбола. Поздравляю Бундеслигу с возвращением, давайте продолжим делать нашу работу, чтобы игра вернулась во всем мире", - написал Пеле.

Чемпионат Германии был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Накануне после двухмесячного перерыва состоялись первые матчи 26-го тура.