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Караваев рассказал о будущем матче с "Шахтером"

Караваев рассказал о будущем матче с "Шахтером"
23:49 Вс, 17 Май 2020 Телеграф ua.tribuna.com

Новости спорта:Александр Караваев считает, что Динамо будет готов к матчу с "Шахтером".

Игрок «Динамо» Александр Караваев уверен, что киевский клуб будет готов к матчу с «Шахтером», который состоится в первом после возобновления УПЛ туре.

«Уверен на 100%, что сил хватит на такой матч. На матч «Шахтер» – «Динамо» настраиваться не нужно. Подготовиться за эти две недели успеем. Судя по проделанной работе, все достаточно хорошо и оптимистично. Выполняем всю работу, заданную тренерским штабом. Уверен, что подойдем к встрече в хороших кондициях.

Играть без зрителей очень сложно, но мы понимаем и принимаем сложившеюся ситуацию. Никуда от этого не деться. Уверен, не сильно снизится накал, он будет соответствовать дерби.

«Заря» изменилась с приходом Скрипника. Игроки, с которыми еще играл я, прибавили в уверенности в себе. Это очень заметно. Талант у этих игроков был, теперь добавился опыт. Понимаем и учитываем тот факт, что «Заря» идет выше нас в таблице.

Но на матч с «Шахтером» настроены оптимистично. Матчи с горняками – это совсем другие матчи. Мы можем как показать свою лучшую игру и добиться результата, так и сыграть по-другому. Понимаем, что это не последний матч, не решающий. Впереди 9 матчей, настроены на победы в каждом», – сказал Караваев.

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Все по теме:

ФК Динамо К, Шахтер, Футбол, УПЛ, Александр Караваев.
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