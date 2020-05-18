Венгер считает, что матчи без зрителей нанесут вред футболу

Новости спорта:Однако это лучший вариант завершить сезон в данный момент.

Глава отдела ФИФА по глобальному развитию Арсен Венгер считает, что матчи без болельщиков нанесут вред футболу, если эта практика затянется надолго.

«Вы не можете представить целый сезон без зрителей. Но это лучший способ получить результат в конце нынешнего сезона», — сказал бывший тренер Арсенала.

«У нас нет лекарств, чтобы люди смогли ходить на стадионы в середине июля. Есть недавний пример Италии, где фанаты спровоцировали катастрофу. Сперва мы должны убедиться, что это будет безопасно с медицинской точки зрения».

Венгер был среди сторонников внедрения пяти замен на оставшиеся матчи сезона. Француз считает, что эта мера позволит клубам избежать чрезмерной нагрузки на основной состав.

Напомним, ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил о планах завершить европейский сезон в августе. В Союзе рассматривают варианты проведения матчей европейских соревнований без зрителей и при условии активного тестирования их участников на коронавирус.