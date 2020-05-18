Селтик Шведа досрочно стал чемпионом

Новости спорта:Получит ли Марьян Швед медаль?

В понедельник состоялось собрание клубов элитного дивизиона чемпионата Шотландии, которые решили, что сезон 2019/20 возобновлен не будет.

Кроме того, Лига решила, что чемпионский титул получит «Селтик», который опережает «Рейнджерс» на 13 очков. Отметим, что в составе гранда шотландского футбола числится украинец Марьян Швед.

Сложно сказать, получит ли он медаль, учитывая всего 1 проведенный матч в чемпионате.

«Селтик» получил титул 9-й раз кряду. Элитный дивизион Шотландии покинет «Хартс».

Ранее досрочно сезоны были завершены во Франции (чемпион ПСЖ), Бельгии («Брюгге») и Нидерландах (аннулирован).