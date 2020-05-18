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Генрих Мхитарян: Я счастлив играть в Италии

Генрих Мхитарян: Я счастлив играть в Италии
16:59 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян рассказал о своем первом сезоне в чемпионате Италии.

Напомним, что хавбек арендован римлянами у лондонского "Арсенала".

"С первого дня моего прибытия в Рим я чувствовал себя хорошо в этом городе и с этой командой, - цитирует армянина Tuttomercatoweb. - Было бы неплохо остаться здесь. Основная цель - достичь Лиги чемпионов и выиграть титулы.

Серия А имеет свои особенности, многие ее недооценивают, но она увлекательна как чемпионат. Возможно, это не так, как было 20 лет назад, но я рад видеть, что конкуренция здесь продолжает расти.

Я счастлив играть в Италии. Слышал, что фанаты здесь сумасшедшие в хорошем смысле слова. Но я не думал, что они действительно такие. Поэтому очень рад играть за "Рому" и за их тифози.

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Я уже много выиграл в своей карьере, но это в прошлом. Теперь я хочу снова завоевывать титулы, на этот раз с "Ромой". Для меня важно оставить положительное впечатление о себе в Риме, выиграв что-то. У "Ромы" есть замечательные таланты, и я надеюсь, они помогут нам достичь этих высоких целей".

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Все по теме:

ФК Рома, ФК Шахтер, Серия А, Генрих Мхитарян.
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