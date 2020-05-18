Скачать
Понедельник, 18.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Выборы президента УПЛ 25 мая не состоятся
Выборы президента УПЛ 25 мая не состоятся
Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)
Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)
Рестарт футбола в Германии привлек более 6 миллионов зрителей
Рестарт футбола в Германии привлек более 6 миллионов зрителей
Live Chess: Украина разгромила Россию и стала чемпионом
Live Chess: Украина разгромила Россию и стала чемпионом

Английские клубы возвращаются к групповым тренировкам

Английские клубы возвращаются к групповым тренировкам
17:22 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Первый этап протокола позволяет проводить занятия, сохраняя безопасную дистанцию.

Клубы английской Премьер-лиги вернутся к групповым тренировкам во вторник 19 мая. Акционеры и собственники единогласно проголосовали за решение на встрече в рамках «Проекта Рестарт».

Первый этап медицинского протокола позволяет проводить групповые занятия с соблюдением безопасной дистанции между игроками. Контактные тренировки пока запрещены.

«Строгие медицинские протоколы гарантируют, что все вернутся к занятиям в максимально безопасных условиях. Процесс возвращения команд к полноценным тренировкам будет пошаговым», — говорится в заявлении Лиги.

Отмечается, что протокол был принят после консультаций с менеджерами, игроками, клубными врачами и независимыми экспертами. Лига продолжит обсуждение следующего этапа, который позволит перейти к полноценным тренировкам.

Правительство Великобритании одобрило проект возобновления больших спортивных турниров с 1 июня. Мероприятия будут проходить при пустых трибунах.

Сезон АПЛ может быть возобновлен 12 июня, но против этой даты выступают тренеры клубов. Менеджеры просят больше времени на подготовку к возобновлению чемпионата.

Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)

Чемпионат Англии был бессрочно приостановлен из-за пандемии COVID-19 в середине марта. Ливерпуль идет на первом месте АПЛ, опережая Манчестер Сити на 25 очков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, АПЛ, Карантин, Чемпионат Англии, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Майк Тайсон: Только один раз в тюрьме у меня была драка
02 "Это ненормально! Россия напала на Украину": Сабо о ситуации с Усиком и Ломаченко
03 Караваев рассказал о будущем матче с "Шахтером"
04 Коноплянка рассказал, как проводил время на карантине
05 Игрок Челси угодил за решетку после конфликта с моделью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь