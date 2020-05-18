Английские клубы возвращаются к групповым тренировкам

Новости спорта:Первый этап протокола позволяет проводить занятия, сохраняя безопасную дистанцию.

Клубы английской Премьер-лиги вернутся к групповым тренировкам во вторник 19 мая. Акционеры и собственники единогласно проголосовали за решение на встрече в рамках «Проекта Рестарт».

Первый этап медицинского протокола позволяет проводить групповые занятия с соблюдением безопасной дистанции между игроками. Контактные тренировки пока запрещены.

«Строгие медицинские протоколы гарантируют, что все вернутся к занятиям в максимально безопасных условиях. Процесс возвращения команд к полноценным тренировкам будет пошаговым», — говорится в заявлении Лиги.

Отмечается, что протокол был принят после консультаций с менеджерами, игроками, клубными врачами и независимыми экспертами. Лига продолжит обсуждение следующего этапа, который позволит перейти к полноценным тренировкам.

Правительство Великобритании одобрило проект возобновления больших спортивных турниров с 1 июня. Мероприятия будут проходить при пустых трибунах.

Сезон АПЛ может быть возобновлен 12 июня, но против этой даты выступают тренеры клубов. Менеджеры просят больше времени на подготовку к возобновлению чемпионата.

Чемпионат Англии был бессрочно приостановлен из-за пандемии COVID-19 в середине марта. Ливерпуль идет на первом месте АПЛ, опережая Манчестер Сити на 25 очков.