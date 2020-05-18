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Футбол в Италии: возобновление пока откладывается

Футбол в Италии: возобновление пока откладывается
22:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Новый срок - после 20 июня.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, в котором до 14 июня запрещаются спортивные соревнования всех видов и дисциплин в общественных или частных местах. Указ исключает возобновление футбольного чемпионата Италии (Серия А) 13 июня, как планировалось ранее, сообщает sportmediaset.

Предполагается, что даты запрета могут пересмотреть, если изменится динамика пандемии коронавируса в стране. Если ситуация сохранится, футбольный чемпионат возобновят не раньше 20 июня.

Также замедляет процесс рестарта матчей отсутствие утвержденного медицинского протокола групповых тренировок. Итальянские клубы не согласились с некоторыми пунктами документа и представили в Министерство спорта обновленный вариант. Новый протокол все еще находится на рассмотрении Научно-технического комитета.

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Напомним, чемпионат Италии приостановили в начале марта. Лидирует в Серии А «Ювентус», который на одно очко опережает «Лацио».

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Серия А, Чемпионат Италии, Новости футбола, Джузеппе Конте.
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