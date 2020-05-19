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Чемпионат Германии: Байер в гостях разгромил Вердер (Видео)

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Чемпионат Германии: Байер в гостях разгромил Вердер (Видео)
09:00 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Леверкузенцы продолжают погоню за местом в зоне Лиги чемпионов.

Леверкузенский Байер разгромил в гостях Вердер в последнем матче 26-го тура Бундеслиги (4:1).

Команды обменялись серией голов в середине первого тайма. В течение пяти минут дубль записал на свой счет Кай Хаверц. В промежутке между голами форварда леверкузенцев у хозяев отметился Гебре Селассие.

Во втором тайме гости довели счет до разгромного. По голу забили Вайзер и Демирбей.

Байер после победы набирает 50 очков, леверкузенцы находятся на пятом месте, отставая на 1 очко от зоны Лиги чемпионов.

Вердер остается в зоне вылета. Музыканты набрали 18 очков, от 16 места, которое дает возможность играть матчи плей-офф за право остаться в Бундеслиге, они отстают на 5 очков.

Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)

Вердер — Байер 1:4

Голы: Гебре Селассие, 30 — Хаверц, 28, 33, Вайзер, 61, Демирбей, 78

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Бундеслига, ФК Вердер, ФК Байер, Чемпионат Германии.
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