Чемпионат Германии: Байер в гостях разгромил Вердер (Видео)

Новости спорта:Леверкузенцы продолжают погоню за местом в зоне Лиги чемпионов.

Леверкузенский Байер разгромил в гостях Вердер в последнем матче 26-го тура Бундеслиги (4:1).

Команды обменялись серией голов в середине первого тайма. В течение пяти минут дубль записал на свой счет Кай Хаверц. В промежутке между голами форварда леверкузенцев у хозяев отметился Гебре Селассие.

Во втором тайме гости довели счет до разгромного. По голу забили Вайзер и Демирбей.

Байер после победы набирает 50 очков, леверкузенцы находятся на пятом месте, отставая на 1 очко от зоны Лиги чемпионов.

Вердер остается в зоне вылета. Музыканты набрали 18 очков, от 16 места, которое дает возможность играть матчи плей-офф за право остаться в Бундеслиге, они отстают на 5 очков.

Вердер — Байер 1:4

Голы: Гебре Селассие, 30 — Хаверц, 28, 33, Вайзер, 61, Демирбей, 78