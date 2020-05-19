От Бэйла отказываются даже за океаном

Новости спорта:Команда не заинтересована в услугах Гарета.

Агенты нападающего Реала Гарета Бэйла предлагали услуги своего клиента одному из клубов американской МЛС. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, представители валлийца вели переговоры с одной из команд Восточной конференции.

Отмечается, что руководство клуба ответило отказом. Причины такого решения не называются.

В текущем сезоне валлиец провел 14 матчей за "сливочных" в Ла Лиге, забив два гола и отдав две результативные передачи. Его контракт с мадридской командой истекает в июле 2022 года.

Ранее сообщалось, что Бэйл пожертвовал крупную сумму денег на борьбу с COVID-19 в Уэлльсе и Испании.