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От Бэйла отказываются даже за океаном

От Бэйла отказываются даже за океаном
10:03 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Команда не заинтересована в услугах Гарета.

Агенты нападающего Реала Гарета Бэйла предлагали услуги своего клиента одному из клубов американской МЛС. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, представители валлийца вели переговоры с одной из команд Восточной конференции.

Отмечается, что руководство клуба ответило отказом. Причины такого решения не называются.

В текущем сезоне валлиец провел 14 матчей за "сливочных" в Ла Лиге, забив два гола и отдав две результативные передачи. Его контракт с мадридской командой истекает в июле 2022 года.

Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)

Ранее сообщалось, что Бэйл пожертвовал крупную сумму денег на борьбу с COVID-19 в Уэлльсе и Испании.

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Все по теме:

МЛС, Футбол, Гарет Бэйл, ФК Реал Мадрид.
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