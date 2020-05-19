Заседание Исполкома УЕФА перенесли на лето

Новости спорта:Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе заседания Исполнительного комитета, которое должно было состояться 27 мая.

Следующее заседание Исполкома УЕФА планируется провести 17 июня. Об этом сообщает УАФ со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

"Ближайшее заседание Исполнительного комитета УЕФА вместо 27 мая, как было запланировано ранее, пройдет 17 июня. К этому времени УЕФА планирует урегулировать вопрос с некоторыми аренами Евро-2020, возникший в связи с переносом финальной стадии турнира", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в УЕФА опасаются, что не все страны-хозяева будут готовы принять турнир, перенесенный на лето 2021 года. Так, Федерации футбола Испании и Италии выразили сомнения относительно своей готовности провести турнир, учитывая огромное количество смертей из-за COVID-19 и потери для экономики.

Евро-2020 должен был состояться в 12-ти городах - Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Санкт-Петербурге, Будапеште, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Глазго, Бильбао и Амстердаме.