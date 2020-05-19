Трансфер Холланда: Боруссия выставила сумасшедший ценник

Новости спорта:Норвежского форварда будет тяжело приобрести до 2022 года.

Молодой форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд интересен многим европейским топ-клубам, в том числе мадридскому Реалу.

Однако "шмели" решили обезопасить себя и взвинтили цену на 19-летнего норвежца. До 2022 года немецкий клуб отпустит нападающего в том случае, если за него предложат более 120 миллионов евро, сообщает AS.

Напомним, что контракт Холанда рассчитан до 2024 года. Боруссия приобрела норвежца зимой 2020 года, отдав за него 43 миллиона евро.

Ранее Мино Райола рассказал, почему Эрлинг перешел в БД, а не в туринский Ювентус.