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Скандал с игроком Челси набирает обороты: футболиста обвиняют в изнасиловании

Скандал с игроком Челси набирает обороты: футболиста обвиняют в изнасиловании
10:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Футболист "Челси" Хадсон-Одои подозревается в изнасиловании.

Форвард английского футбольного клуба "Челси" (Лондон) Каллум Хадсон-Одои был задержан полицией по подозрению в изнасиловании.

Как сообщает телеканал ESPN со ссылкой на свои источники, после допроса игрок был отпущен под залог.

Прежде появилась информация, что задержание Хадсона-Одои произошло из-за нарушения режима самоизоляции, однако теперь говорится о том, что девушка, ставшая гостьей футболиста и вызвавшая скорую помощь и полицию, уже в больнице заявила об изнасиловании, после чего в доме английского форварда был проведён обыск.

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19-летний англичанин, являющийся воспитанником "Челси", играет за основную команду с 2017 года. В его активе 53 матча за лондонский клуб, в которых он забил 8 мячей и отдал 10 голевых передач. Он также является игроком основной сборной Англии, за которую провел 3 матча.

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Все по теме:

ФК Челси, АПЛ, Чемпионат Англии, Каллум Хадсон-Одои.
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