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Сегодня Криштиану Роналду присоединится к Ювентусу

Сегодня Криштиану Роналду присоединится к Ювентусу
10:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Роналду завершил карантин и сегодня присоединится к "Ювентусу".

Нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду завершил карантин после прибытия из Португалии.

Об этом сообщает Footboom.com со ссылкой на пресс-службу ФК "Ювентус".

Сегодня 35-летний португальский футболист присоединится к туринскому клубу, который возобновил тренировки в малых группах с понедельника, 18 мая.

Подопечные Маурицио Сарри начали подготовку к возобновлению сезона в усеченном составе и с соблюдением мер безопасности.

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Карантин Криштиану Роналду после прибытия из Португалии закончился днем ранее. В течение недели завершат двухнедельный карантин и начнут тренировки также де Лигт, Щенсный, Хедира, Матюиди, Данило, Дуглас Коста и Алекс Сандро.

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ФК Ювентус, Карантин, Новости футбола, Криштиаун Роналду.
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