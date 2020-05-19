Сегодня Криштиану Роналду присоединится к Ювентусу

Новости спорта:Роналду завершил карантин и сегодня присоединится к "Ювентусу".

Нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду завершил карантин после прибытия из Португалии.

Об этом сообщает Footboom.com со ссылкой на пресс-службу ФК "Ювентус".

Сегодня 35-летний португальский футболист присоединится к туринскому клубу, который возобновил тренировки в малых группах с понедельника, 18 мая.

Подопечные Маурицио Сарри начали подготовку к возобновлению сезона в усеченном составе и с соблюдением мер безопасности.

Карантин Криштиану Роналду после прибытия из Португалии закончился днем ранее. В течение недели завершат двухнедельный карантин и начнут тренировки также де Лигт, Щенсный, Хедира, Матюиди, Данило, Дуглас Коста и Алекс Сандро.