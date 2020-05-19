Все футболисты Львова успешно сдали тест на коронавирус

Новости спорта:Все игроки "Львова" допущены к тренировкам после тестирования на коронавирус.

Игроки и тренерский штаб футбольного клуба “Львов” прошли обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19.

По результатам тестирования, все здоровы. Об этом сообщает пресс-служба ПФК "Львов".

После получения результатов львовские футболисты приступили к полноценным тренировкам с соблюдением требований УАФ.

Команда готовится к первому матчу Favbet Лиги после возобновления чемпионата, который запланирован на 30 мая.

Ранее в Украинской ассоциации футбола (УАФ) заявили, что матчи футбольных чемпионатов страны будут играть без зрителей, предварительно, до сентября.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса чемпионат Украины по футболу среди команд Премьер-лиги прекратили в середине марта, До момента паузы команды сыграли 23 тура.

Турнирное положение:

первая шестерка: "Шахтер" - 59 очков, "Заря" - 46, "Динамо" - 46, "Десна" - 43, "Александрия" - 40, "Колос" - 26;

вторая шестерка: "Днепр-1" - 28 "Мариуполь" - 25, "Львов" - 21, "Ворскла" - 21 "Олимпик" - 19, "Карпаты" - 14.