Все футболисты Львова успешно сдали тест на коронавирус

Игроки и тренерский штаб футбольного клуба “Львов” прошли обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19.
По результатам тестирования, все здоровы. Об этом сообщает пресс-служба ПФК "Львов".
После получения результатов львовские футболисты приступили к полноценным тренировкам с соблюдением требований УАФ.
Команда готовится к первому матчу Favbet Лиги после возобновления чемпионата, который запланирован на 30 мая.
Ранее в Украинской ассоциации футбола (УАФ) заявили, что матчи футбольных чемпионатов страны будут играть без зрителей, предварительно, до сентября.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса чемпионат Украины по футболу среди команд Премьер-лиги прекратили в середине марта, До момента паузы команды сыграли 23 тура.
Турнирное положение:
первая шестерка: "Шахтер" - 59 очков, "Заря" - 46, "Динамо" - 46, "Десна" - 43, "Александрия" - 40, "Колос" - 26;
вторая шестерка: "Днепр-1" - 28 "Мариуполь" - 25, "Львов" - 21, "Ворскла" - 21 "Олимпик" - 19, "Карпаты" - 14.