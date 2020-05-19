Роналду прибыл на тренировку Ювентуса (Фото)

Новости спорта:До этого он две недели провел на самоизоляции.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду, который находился на Мадейре во время активной фазы пандемии коронавируса, прибыл на тренировочную базу бьянконери.

После прилета в Италию сегодняшняя тренировка станет первой для 35-летнего португальца, которую он проведет вместе с партнерами по команде.

Перед тем, как вернуться к тренировкам, Роналду две недели находился в Турине на самоизоляции. Напомним, что Криштиану покинул Италию в начале марта, отправившись к матери, которая перенесла инсульт. Нападающий не стал возвращаться в Турин из-за пандемии коронавируса.

В текущем сезоне 35-летний Роналду провел 32 матча за Ювентус во всех турнирах, отличившись 25 голами и четырьмя ассистами.

На данный момент в Италии действует запрет на проведение спортивных мероприятий до 14 июня. Футбол не вернется до 20 июня.