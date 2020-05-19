Скачать
Вторник, 19.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Трансфер Холланда: Боруссия выставила сумасшедший ценник
Трансфер Холланда: Боруссия выставила сумасшедший ценник
Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)
Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)
Чемпионат Германии: Байер в гостях разгромил Вердер (Видео)
Чемпионат Германии: Байер в гостях разгромил Вердер (Видео)
Лопес: Из-за пандемии бой с Ломаченко постепенно исчезает
Лопес: Из-за пандемии бой с Ломаченко постепенно исчезает

Роналду прибыл на тренировку Ювентуса (Фото)

Роналду прибыл на тренировку Ювентуса (Фото)
12:02 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:До этого он две недели провел на самоизоляции.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду, который находился на Мадейре во время активной фазы пандемии коронавируса, прибыл на тренировочную базу бьянконери.

После прилета в Италию сегодняшняя тренировка станет первой для 35-летнего португальца, которую он проведет вместе с партнерами по команде.

Перед тем, как вернуться к тренировкам, Роналду две недели находился в Турине на самоизоляции. Напомним, что Криштиану покинул Италию в начале марта, отправившись к матери, которая перенесла инсульт. Нападающий не стал возвращаться в Турин из-за пандемии коронавируса.

Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)

В текущем сезоне 35-летний Роналду провел 32 матча за Ювентус во всех турнирах, отличившись 25 голами и четырьмя ассистами.

На данный момент в Италии действует запрет на проведение спортивных мероприятий до 14 июня. Футбол не вернется до 20 июня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Серия А, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кикбоксер Журавлев о ситуации с возможным боем Усика и Грицая: Ошибаются и те, и другие
02 Экс-форварда Зари может заменить Обамеянга за 22 млн фунтов
03 Беленюк рассказал о завершении карьеры
04 У отца Хабиба Нурмагомедова подтвердили коронавирус
05 Чисора о Владимире Кличко: Он все еще мог бы пошуметь в тяжелом весе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь