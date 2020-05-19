Украинская жена Фонсеки назвала причину переезда в Италию

Новости спорта:Екатерина Остроушко поделилась подробностями жизни с португальцем.

Жена главного тренера Ромы Паулу Фонсеки Екатерина Остроушко рассказала о том, как принималось решение об уходе специалиста из донецкого Шахтера.

"Мы приняли решение о переезде в Рим вместе. Это было сложно, но я считала, что смена обстановки сделает нас счастливее, и я до сих пор так думаю. Если бы мне пришлось уезжать из Украины, то я бы точно выбрала Рим. Для меня это идеальный город", - цитирует Остроушко La Roma 24 со ссылкой на Il Tempo.

"Нас все устраивало в Украине. Паулу добился спортивных успехов, у меня была работа, которую я очень любила. Но я поняла, что моему мужу нужны новые испытания. Он должен был сделать следующий шаг. Когда позвонили из Ромы, наш сын едва родился, и мы только переехали в новый дом. Решение было принято очень быстро, у меня даже не было времени для того, чтобы разобрать наши вещи".

Напомним, что Фонсека познакомился с Остроушко, когда тренировал Шахтер. На тот момент девушка работала в пресс-службе президента донецкого клуба Рината Ахметова. Спустя время пара поженилась, а в марте прошлого года Екатерина родила Паулу сына.